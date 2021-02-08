شكرا لمتابعة خبر عن ماكينزي: واشنطن ستساعد المملكة استخباراتيا ضد الهجمات الحوثية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

قال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أنَّ الولايات المتحدة ستساعد المملكة في الدفاع عن نفسها، ضد الهجمات التي تم إطلاقها من اليمن في الأسابيع الماضية، وذلك بقيام واشنطن تقديم المعلومات الاستخبارية عندما تتوافر لديها.

وأضاف ماكينزي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستتخذ خطوات مدروسة تجاه إيران بالتنسيق مع شركائنا ونبني شراكات في وجه إيران.. إيران تستغل الوضع في العراق ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتدخل في سوريا واليمن.

وأشار إلى أن الوجود الأمريكي (العسكري) في المنطقة يشكل رادعًا لإيران وبلادنا تعيد نشر الجنود في المنطقة بحسب الاحتياجات؛ فمصلحتنا العليا في اليمن، هي القدرة على القيام بمهمات ضد القاعدة.