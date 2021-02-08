شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الجمارك بشأن حالات التقدّم بطلب استرداد الرسوم الجمركية المحصلة بشكل قطعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الجمارك السعودية ⁩ انه للمستورد إمكانية التقدّم بطلب استرداد الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها بشكل قطعي، في حال استحقاقه وتقديم ما يثبت عبر منصة فسح.

وتضمنت حالات التقدّم بطلب استرداد الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها بشكل قطعي "في حال لم يرفق المستورد الترخيص الصناعي وقرار الإعفاء من الرسوم الجمركية عند تقديم البيان ولم يقم بمراجعة الجمرك بعدها لفترة طويلة، يكتفي بإعفاء المستورد من الأرضيات المستحقة، يتحمل المستورد كافة ما يتعلق بالتأخير في فسح الإرسالية حال عدم اكتمال مسوغات الفسح مثل الفسوحات من جهة الاختصاص، التراخيص الصناعية، قرارات الإعفاء شهادة المطابقة".

ويمكن حصول المصنع على قرار إعفاء جمركي للمواد الأولية الصناعية أو الآلات أو لقطع الغيار بعد الحصول على الترخيص الصناعي إلكترونيا من خلال وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ويجب على المستورد تقديم طلب الإعفاء الجمركي خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر بحسب اشتراطات وزارة الصناعة قبل الاستيراد ولا تزيد عن ستة أشهر بعد الاستيراد.