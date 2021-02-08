شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وزيرة خارجية إسبانيا: رؤية المملكة 2030 تجعلها أقوى اقتصاديا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزيرة خارجية إسبانيا، أرانشا غونزاليس لايا، إن رؤية المملكة 2030 تجعلها أقوى اقتصاديا وقادرة على المنافسة.

ولفتت إلى تعاون بلادها مع المملكة ودول أخرى في محاربة الإرهاب، مبينة أن المملكة شهدت تطورا سريعا لاقتصادها مؤخرا.

وأشارت إلى أنها تزور " 3 دول خليجية لتعزيز العلاقات السياسية "، وستتطرق إلى "ملف إيران النووي مع المسؤولين في دول الخليج ".