أصحاب فيديو «المشاجرة الجماعية» بجدة يسقطون في قبضة الشرطة

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه تم إلقاء القبض على المشاركين في المشاجرة الجماعية بأحد الأحياء السكنية في جدة.

وقال متحدث الشرطة: إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة من تحديد هوياتهم وإلقاء القبض عليهم.

وأضاف: هم 5 مواطنين (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، وتبين أن المشاجرة نتيجة خلاف بينهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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