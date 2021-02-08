المعونة الشهرية لذوي الإعاقة.. وزارة الموارد البشرية توضح آلية التقديم

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية رفع طلبات المعونة الشهرية للمعاقين، عبر خدمة «خدمـة تقييم الإعاقة»، وذلك لإرفاق إرفاق التقرير الطبي المطلوب (لإثبات الحالة).

وقالت الوزارة: إنَّ المستفيد يمكنه إرفاق التقرير الطبي عبر خدمة تقييم الإعاقة، وفي حالة قبول طلب تقييم الإعاقة يمكن لمستفيد التأهيل الشامل، يتم التقديم على الإعانة المالية في حال تم استيفاؤه لشروط الاستحقاق، وذلك بالدخول للرابط التالي:

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل وردها، عبر حسابها بتويتر، من مستفيد قال فيه: «ما طلبات رفع معونة شهرية للإعاقة؟»، يأتي ذلك بينما تضمن خدمة «تقييم الإعاقة» للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة، تقديم طلب لتحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم، أو الأشخاص ذوي الإعاقة غير المسجلين لدى الوزارة من تقديم طلب لتسجيل بيانات أعاقتهم وإدراجهم من ضمن مستفيدي الوزارة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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