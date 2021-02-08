متحدث «الصحة» يحدد مدة استمرار إجراءات مواجهة كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المجتمع بعد رؤيته للأرقام المنخفضة للإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ومع توافر اللقاحات البعض أعتقد أن الجائحة انتهت.

وتابع «متحدث الصحة»، خلال لقائه المذاع على قناة «السعودية»، أن فيروس كورونا ما زال موجودًا، بينما عاد البعض ونتيجة تسرب شعور خاطئ إليه، عاد للتجمعات العائلية ومناسبات الزواج والعزاء والمطاعم والأسواق، بينما المعركة لم تنتهي.

ووصف مواجهة فيروس كورونا بأنها «حرب» يخوضها العالم ضد هذا الفيروس، بعدما فقد الملايين أرواحهم، مشيرًا إلى أهمية البقاء على حذر واستمرار الإجراءات الاحترازية حتى آخر يوم يشهد إعلان تجاوز الجائحة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 حالات وفيات بفيروس كورونا، وتسجيل 298 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361.813) حالة، ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، كما جددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس.

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