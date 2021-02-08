طريقة الإبلاغ عن وقائع الفساد.. نزاهة توضح الخطوات

بينّت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة، آلية وطرق وخطوات تقديم بلاغ عن واقعة أو حالة فساد، موضحة طرق التواصل مع الهيئة.

وكشفت هيئة نزاهة، من خلال موقعها الإلكتروني، عن أن هذه خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من تقديم بلاغ عن أي حالة فساد إداري، أو مالي في إحدى الجهات المشمولة باختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمة تمنح الحق الكامل لأي شخص أن يقدم بلاغًا عن أي حالة يعتقد أنها فساد، وستعمل الهيئة على التحقق من الحالة إذا كانت تقع تحت مسؤوليتها، أو تحيلها إلى جهات رقابية أخرى المباحث الإدارية، أو هيئة الرقابة والتحقيق.

وحددت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، إجراءات وآلية الاستفادة من هذه الخدمة والقيام بعمل بلاغ عن حالة فساد، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- قم بتسجيل دخولك في موقع (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد)، ويمكنك ذلك من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا:

- فعّل تسجيل حسابك بواسطة رسالة التأكيد التي تصل إلى رقم جوالك.

- سجّل الدخول إلى الموقع باستخدام الاسم وكلمة المرور، حيث بإمكانك الوصول إلى جميع الخدمات المتاحة لك، ومن ضمنها خدمة) تقديم البلاغات(.

- اختار خدمة تقديم البلاغات، لتظهر لك صفحة تحوي معلوماتك الشخصية، وبعض الأسئلة حول سرية معلوماتك كمبلغ، وهل سبق أن تقدمت بالبلاغ لجهات أخرى؟

- قم بتعبئة معلومات الجهة التي تود التبليغ عن حالة الفساد فيها، مع تلخيص لوقائع البلاغ، وانتقل للصفحة الثانية لرفع أي مرفقات ترغب بإضافتها للبلاغ.

- أنهِ عملية تقديم البلاغ.

- ستستلم رسالة على جوالك تؤكد وصول البلاغ للهيئة، وتحتوي الرسالة على رقم البلاغ لكي تتمكن من التواصل مع الهيئة والاستفسار إذا رغبت في ذلك.

- يمكنك الاطلاع على بلاغك عن طريق الدخول لموقع الهيئة، أو تطبيق الجوال، حيث تظهر لك قائمة ببلاغاتك وحالة كل بلاغ.

كما أوضحت) نزاهة)، أنه يمكن التواصل مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وإيصال البلاغ بشكل مباشر من خلال إحدى وسائل الاتصال التالية :

- الرقم المجاني 980

- إرسال فاكس على رقم ​114420057​00966​​

- إرسال بريد إلكتروني على @nazaha.gov.sa​980​

- الإرسال ​على العنوان البريدي التالي:

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ص . ب (واصل) 7667 العليا – حي الغدير الرياض 13311-2525 المملكة العربية السعودية.

- تقديم البلاغ بالحضور الشخصي.

- إرسال برقية.

- عن طريق ​خدمة البلاغات​​​ في الموقع الإلكتروني للهيئة​.

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