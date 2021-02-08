خطوات تفعيل «الوضع الحذر» بتطبيق «توكلنا» للوقاية من كورونا

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، أن خدمة «الوضع الحذر» من التطبيق هي إحدى الخدمات الاحترازية التي ترسل إشعارًا فوريًّا عند اقتراب المستفيد من أحد المخالطين أو المصابين بفيروس كورونا.

وبين التطبيق أن آلية تفعيل الخدمة تتضمن الاعتماد على تقنية البلوتوث لاستشعار الأجهزة القريبة من صاحب الجهاز، وتساعد على احتواء الفيروس بأن ترسل للمستخدمين رسائل تنبيه عند مخالطة المصاب بالفيروس أو المشتبه بإصابته، مع ضمان الخصوصية، ويتم تفعيل الوضع الحذر وترك مسافة آمنة مع الآخرين والالتزام بالتدابير الوقائية، وللمزيد يمكن مطالعة الإنفوجراف التالي: