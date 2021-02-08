4 خطوات لإصدار أمر زيارة أو حضانة عبر «ناجز»

أوضحت منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، متطلبات وشروط وآلية إصدار أمر زيارة أو إصدار أمر حصانة عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية.

وكشفت منصة ناجز، عن أن خدمة إصدار أمر زيارة أو حضانة تتيح للمستفيد طالب التنفيذ من طلب إصدار أمر الزيارة أو الحضانة؛ لضمان حقه الشرعي المنصوص عليه في السند التنفيذي.

وبينّت منصة الخدمات العدلية الإلكترونية، الاشتراطات والمتطلبات التي يجب استيفاءها للاستفادة من خدمة إصدار أمر حضانة أو أمر زيارة تتمثل في معرفة بيانات المنفذ ضده ووكالة سارية المفعول في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد.

وحددت منصة ناجز للخدمات العدلية الإلكترونية، أن خطوات التقديم على أي من الخدمتين تتمثل في تنفيذ الخطوات التالية:

- الدخول لخدمة طلب إصدار أمر حضانة/إصدار أمر زيارة.

- اختيار نوع طلب التنفيذ من قائمة الطلبات.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- تقديم الطلب.

وأشارت منصة ناجز للخدمات العدلية التابعة لوزارة العدل، إلى أنه يجب أن يكون مقدم الطلب طالب التنفيذ.

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