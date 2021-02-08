الدفاع المدني يحذر قاطني 9 محافظات بجازان من أمطار رعدية

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة جازان يشمل (أبوعريش، بيش، أحد المسارحة، جازان، صبيا، صامطة، الدائر، الدرب، الطوال) حتى الساعة 1 صباح يوم الثلاثاء، وذلك اعتدادًا للتنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد بهذا الشأن.

وحذرت المديرية بأن الأمطار المتوقعة ستكون من متوسطة إلى غزيرة، ومصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، فضلًا عن تدفق سيول وتساقط الثلوج، وفق الحساب الرسمي للمديرية عبر موقع تويتر.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير وأجزاء من منطقة نجران، وتكون ضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة.

كما توقع «مركز الأرصاد»، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغريبة، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.