وزارة الصحة تحذر من «الشعور الوهمي» بالأمان: يزيد مخاطر كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إننا نجحنا في العودة بحذر وكان الجميع متقيّدًا (بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا).

وتابع «العبدالعالي» (خلال لقائه المذاع على قناة السعودية): كنا في حالة قلق وترقب منذ عام، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وسجلنا عددًا من الحالات ثم انخفض بعد ذلك واستقرت الحالات وعدنا إلى حياتنا الطبيعية بحذر.

وأضاف: كانت السمة العامة للمجتمع هي الالتزام بارتداء الكمامات وعدم المصافحة والتباعد في المناسبات الاجتماعية، ثم لاحظنا في الآونة الأخيرة حدث شعور وهمي غير حقيقي بالأمان فبدأ الشعور بعدم وجود خطر وحدث تهاون بالتقيّد بالاحترازات.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 حالات وفيات بفيروس كورونا، وتسجيل 298 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361.813) حالة، ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، كما جددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس.

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