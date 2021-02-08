وزارة الصحة تنبه لـ«ضرورات» المرحلة الحالية في مواجهة مخاطر كورونا

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع «متحدث الصحة»، عبر حسابه بموقع تويتر، «في المرحلة الحالية يجب التقيد والالتزام بالتعليمات التي صدرت لحمايتنا جميعًا -بإذن الله- وليست المسؤولية بأن يحمي الإنسان نفسه فقط، وإنما يحمي أحبابه وأسرته والمجتمع.. لا تجامل على حساب صحتك».

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، تعلن تسجيل 4 حالات وفيات بفيروس كورونا، وتسجيل 298 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361.813) حالة، ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، كما جددت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض الفيروس.

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