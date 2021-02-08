أمطار الشتاء تنعش أودية الجنوب

شهدت مناطق عسير وجازان ونجران، أمس، أمطارًا من غزيرة إلى متوسطة، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب، في الوقت الذي سجلت فيه مدينتا أبها وخميس مشيط 12 درجة مئوية، ومحافظة تنومة 13 درجة، والنماص 11 درجة.

زوابع رعدية

واصلت الأمطار المصحوبة بزوابع رعدية هطولها على منطقة جازان أمس، وشملت عددًا من المحافظات منها محافظة الدرب ومراكزها، فيما شهدت أحياء منطقة نجران هطول أمطار غزيرة، وشهدت منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة برياح نشطة شملت كافة مدن ومحافظات المنطقة.

إرشادات السلامة

دعت مديريات الدفاع الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وشددت على الانتباه أثناء قيادة المركبات وعدم عبور الأودية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم وحدهم بالقرب من المواقع الخطرة، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك البعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديا للصعق الكهربائي.

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة مع تدن في مستوى الرؤية، تشمل مناطق عسير وجازان ونجران.