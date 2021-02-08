إعادة دراسة دوارات المدينة المنورة

أوصى المجلس البلدي في المدينة المنورة بتعديل عدد من الدوارات وإعادة دراستها بعد وقوف اللجنة الهندسة في المجلس على عدد منها.

وتمتاز عدد من دوارات المدينة المنورة بمزايا جديدة، بعد أن أوجد خط مشاة لأول مرة داخل دوار وهو دوار المطار مع تقاطع الدائري الثاني، ووضعت اللجان المعنية خط مشاة بوسط الدوار ليكون مناسبا للطلاب أثناء دوامهم في المدارس القابعة على جنبات الدوار.

تعديلات أخيرة

يعتبر دوار العالية من الدوارات التي سجل عليها المجلس البلدي ملاحظاته إذ إنه مدخل لأكبر المخططات في المدينة وشهد تعديلات أخيرة من قبل الجهات المعنية بإغلاق المسارات وتعديل المخرج.

كما يتميز دوار ميدان حي الشهداء بمزايا مختلفة منها كونه أكبر دوار في المدينة ويحوي مسجدا ومدرسة ومراكز لجهات حكومية ومزارع ومقبرة حي الشهداء وجبل الرماة ووضع عدد من المطبات لتخفيف السرعة بعد قطع الزوار الطريق للوصول لداخل الدوار.

إشارات مرورية

يتميز دوار عروة بوجود إشارات مرورية بداخله، حيث يضطر سالكوه في بعض الأوقات للوقوف بداخله بانتظار فتح الإشارة، بينما يمتاز أحد الدوارات الصغيرة في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بأنه إطلالة لمحاكم التنفيذ والعمالية.

قرارات للمجلس البلدي

01 إعادة النظر في المساحة المخصصة للمركبات بما يحقق الانسيابية

02 دراسة وتطوير الدوار الواقع على امتداد طريق قباء

03 انسيابية الحركة المرورية في دوار الملك سلمان