تطوير العيون على طاولة الصحة

وأوضحت إدارة التواصل والعلاقات بتجمع الأحساء الصحي لـ«دوت الخليج» أن مطالب الأهالي محل اهتمام التجمع، مشيرة إلى أن هناك مساعي لإنشاء نظام صحي متكامل يستوعب جميع الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية، ومؤكدة أن مستشفى مدينة العيون يقدم حاليا الخدمات الصحية بما يتناسب مع سعته السريرية، وسوف يشهد مستقبلا تطورات في جودة الخدمات العلاجية المقدمة فيه، واستثمار طاقته الاستيعابية التشغيلية بشكل أفضل عبر اتباع منهجيات تكامل الخدمات الصحية في الأحساء، مما سيسهم في جودة استثمار الموارد البشرية فيه، وجعل مردود تقديم الخدمة أمثل، وكذلك خدمات العيادات الخارجية فهي دائما محل اهتمام ومتابعة فريق العمل. وأضافت الإدارة: نسعى جاهدين لمعالجة أي نقص من أجل تقديم الخدمات الصحية الشاملة في جميع المنشآت بالأحساء التي تتوافق مع احتياجات أفراد المجتمع.
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