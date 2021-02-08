تطوير العيون على طاولة الصحة

في الوقت الذي يطالب فيه أهالي مدينة «العيون» بتوفير الخدمات الصحية لمدينتهم، تضمنت مطالبهم زيادة السعة السريرية لمستشفى العيون العام إلى 200 سرير، ومشروع مركز غسل الكلى بسعة 40 كرسيا، وكذلك تطوير قسم النساء والولادة والحضانة، وإنشاء مركز صحي متطور، فضلا عن افتتاح عدد من العيادات التي يحتاجها الأهالي مثل الجلدية والعيون.

وأوضحت إدارة التواصل والعلاقات بتجمع الأحساء الصحي لـ«دوت الخليج» أن مطالب الأهالي محل اهتمام التجمع، مشيرة إلى أن هناك مساعي لإنشاء نظام صحي متكامل يستوعب جميع الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية، ومؤكدة أن مستشفى مدينة العيون يقدم حاليا الخدمات الصحية بما يتناسب مع سعته السريرية، وسوف يشهد مستقبلا تطورات في جودة الخدمات العلاجية المقدمة فيه، واستثمار طاقته الاستيعابية التشغيلية بشكل أفضل عبر اتباع منهجيات تكامل الخدمات الصحية في الأحساء، مما سيسهم في جودة استثمار الموارد البشرية فيه، وجعل مردود تقديم الخدمة أمثل، وكذلك خدمات العيادات الخارجية فهي دائما محل اهتمام ومتابعة فريق العمل. وأضافت الإدارة: نسعى جاهدين لمعالجة أي نقص من أجل تقديم الخدمات الصحية الشاملة في جميع المنشآت بالأحساء التي تتوافق مع احتياجات أفراد المجتمع.