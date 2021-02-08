السعودية اليوم / العاصفة "دآرسي" تعطل حركة السير والمواصلات في أجزاء واسعة من بريطانيا



لندن 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واس

أدّى تساقط الجليد بكثافة اليوم إلى تعطيل حركة السير والمواصلات وإغلاق المدارس ومراكز التطعيم ضد فيروس كرونا في أجزاء واسعة من بريطانيا.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوي تحذيرا "شديدا" جراء قدوم العاصفة "دآرسي" لمناطق نوتنغهامشير وشيفيلد ولينكولنشاير، فيما جرى تعميم تحذيرات من "الدرجة الثانية" لمعظم أنحاء إنجلترا واسكتلندا وآيرلندا الشمالية.

وتوقع المكتب أن يستمر تساقط الجليد وانخفاض درجات الحرارة حتى مساء يوم الأربعاء القادم.

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22:12ت م

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