السعودية اليوم / اندلاع حريق في مركز للمهاجرين في برلين ووقوع إصابات



برلين 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واس

اندلع حريق اليوم في منطقة فريديناو جنوب غربي العاصمة الألمانية، بمبنى يؤوي طالبي لجوء وصلوا مؤخراً إلى البلاد وأصيب عدد كبير منهم بجروح.

وأشارت إدارة الإطفاء في العاصمة الألمانية برلين على تويتر إلى أنه "جرى التأكد من اندلاع الحريق في مركز اللاجئين"، مضيفةً أنها أرسلت 70 من أفراد الإطفاء إلى الموقع لرعاية المصابين.

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22:11ت م

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