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السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 107,489 إصابة مؤكدة و 2,820 حالة وفاة بكورونا

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واشنطن 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 107,489 إصابة مؤكدة و 2,820 حالة وفاة نتيجة (كوفيد 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في إحصائياتها اليوم إلى أن العدد الإجمالي بالفيروس في البلاد 26,761,047 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 460,582 وفاةً.
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21:54ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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