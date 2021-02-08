

الدمام جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية ضمن متابعتها تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، خلال 8 أيام، (430) منشأة أهملت التقيد بالتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار

وتلقى مركز البلاغات في المدة نفسها (1958) بلاغًا، شملت بلاغات الزحام داخل المنشآت، ومخالفات للعمال، وتقديم وجبات داخلية في المطاعم، وانخفاض مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وانعدام المعقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وعدد من المخالفات البلدية الأخرى.

// انتهى //

21:52ت م

0211



الدمام جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسأغلقت أمانة المنطقة الشرقية ضمن متابعتها تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، خلال 8 أيام، (430) منشأة أهملت التقيد بالتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، ومنها تطبيق " توكلنا "، وذلك بعد اجراء (8324) جولة رقابية، منها 935 جولة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها أيضا ضبط (773) مخالفة.وتلقى مركز البلاغات في المدة نفسها (1958) بلاغًا، شملت بلاغات الزحام داخل المنشآت، ومخالفات للعمال، وتقديم وجبات داخلية في المطاعم، وانخفاض مستوى النظافة الشخصية للعاملين، وانعدام المعقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وعدد من المخالفات البلدية الأخرى.// انتهى //21:52ت م0211

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تضبط وتغلق منشآت مخالفة للاحترازات خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.