السعودية اليوم / تونس تسجل 667 إصابة جديدة بكورونا



تونس 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 667 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 217735 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7257 وفاة.

// انتهى //

21:47ت م

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تونس 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 43 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 217735 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 7257 وفاة.// انتهى //21:47ت م0210

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