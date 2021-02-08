السعودية اليوم / اليونان تسجل 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واس

سجلت اليونان 638 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 164575 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5997 وفاة.

// انتهى //

21:37ت م

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أثينا 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسسجلت اليونان 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 25 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان لها اليوم إلى بلوغ إجمالي الإصابات بالفيروس 164575 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5997 وفاة.// انتهى //21:37ت م0208

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