السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 31 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوزارة في بيان له اليوم إلى أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات 597 حالةً.

// انتهى //

21:30ت م

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لوكسمبورغ 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 8 فبراير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأربع حالات وفياة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 51879 إصابةً.وأشارت الوزارة في بيان له اليوم إلى أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات 597 حالةً.// انتهى //21:30ت م0205

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