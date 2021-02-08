السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بجازان تطلق حملة لتطبيق الإجراءات في المساجد



جيزان 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

اطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان حملة ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في جوامع ومساجد المنطقة, بهدف متابعة مدى التزام المصلين بالإجراءات لحمايتهم من فيروس كورنا المستجد كوفيد-19.

وتأتي هذه الحملة تأتي بتوجيهات من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، فيما سيواصل الفرع جولاته على جميع مساجد وجوامع المنطقة من خلال مراقبي ومسؤولي المساجد .

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20:53ت م

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