الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

العواد: التشريعات التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان ستوضح الحقوق وتضع الضمانات وتزيد موثوقية الإجراءات

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، أن التشريعات الجديدة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، ستكون نقلة في مجال حقوق الإنسان وحمايتها.

وأضاف العواد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن هذا يأتي عن طريق إيضاح الحقوق ووضع الضمانات وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كما ستكون لبنة أساسية في تعزيز استقرار الأسرة والطفل، وتمكين المرأة.

وأعلن ولي العهد، عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات).

مشروع نظام الأحوال الشخصية:

وسيعزز مشروع نظام الأحوال الشخصية من مكانة الأسرة في المملكة، وسيتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بها، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظّم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث.

مشروع نظام المعاملات المدنية:

أما مشروع نظام المعاملات المدنية فهو يُعد ركيزةً أساسيةً لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.

مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية:

وبالنسبة إلى مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية فسيكون حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية، وقد أُعد على مبادئ عدلية مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة.

مشروع نظام الإثبات:

فيما سيسهم مشروع نظام الإثبات في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، وسينعكس إيجابًا على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدٍّ سواء.

