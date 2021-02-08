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متى يطبق الحجر الكلي أو الحجر الجزئي؟.. متحدث الصحة يجيب

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جدة - خالد شويل - رهن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اتخاذ إجراءات مشددة تشمل تقليل الحركة أو الإغلاق بارتفاع منحنى الإصابات النشطة بفايروس في المملكة.

وأكد العبدالعالي في لقاء على القناة الأولى، اليوم (الإثنين)، أن الإجراءات الاحترازية طيفها واسع يصل أقصاها إلى أمور تتعلق بتقليل الحركة والحظر والإغلاقات. وأشار إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات خاضع إلى اتجاه المنحنى، قائلاً: «إذا واصل ارتفاعه ستواكبه ارتفاعات».

وأضاف: «نحن نراقب ونرصد اتجاه المنحنى، وإذا رأينا اتجاهه للأعلى لابد من اتخاذ إجراءات، والأمر دائما بيد المجتمعات».


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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