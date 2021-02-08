سباق 6 لقاحات لكورونا.. كيف تلتقي وأين تختلف؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتنافس شركات عالمية على إنتاج 6 أنواع من لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، فيما تتباين بعض الخصائص من حيث الفعالية ودرجات الحرارة التي يحفظ على ضوئها اللقاح، وأيضا يختلف السعر المحدد لبيع جرعة اللقاح. وتلتقي بعض اللقاحات في استخدام جزء من الشفرة الجينية للفيروس عبر الحامض النووي الريبوزي، بينما توجد فوارق قليلة في أعمار الفئات التي يتعين حقنها باللقاح للوقاية من فيروس كورونا. اللقاح: فايزر- بيونتيك بلد ابتكار اللقاح: ألمانيا/ أمريكا

الفعالية: 95%

الفعالية ضد السلالات المتحورة ببريطانيا وجنوب أفريقيا: فعال بحسب نتائج مبكرة لدراسة أجريت على دم 20 شخصا تلقوا جرعتين من اللقاح

نوع اللقاح: الحامض النووي الريبوزي، يستخدم كجزء من الشفرة الجينية للفيروس

التخزين: بين -60 و- 80 درجة مئوية مدة 6 أشهر

سعر اللقاح للجرعة الواحدة: 20 دولارا

من يستخدمه: البالغون من عمر 16 عاما فأكثر

عدد الجرعات: جرعتان يفصل بينهما 21 يوما

المتطوعون خلال التجارب: 435‪00

الجرعات المتوقع إنتاجها في 202‪1

1.3 مليار جرعة اللقاح: موديرنا بلد ابتكار اللقاح: أمريكا

الفعالية: 94.1%

الفعالية ضد السلالات المتحورة ببريطانيا وجنوب أفريقيا: فعال بحسب نتائج مبكرة لاختبارات معملية أجراها علماء من شركة موديرنا

نوع اللقاح: الحامض النووي الريبوزي، يستخدم كجزء من الشفرة الجينية للفيروس

التخزين: -15 إلى -25 درجة مئوية مدة 7 أشهر

سعر اللقاح للجرعة الواحدة: بين 25 و37 دولارا

من يستخدمه: البالغون من عمر 18 عاما فأكثر

عدد الجرعات: جرعتان بينهما 28 يوما

المتطوعون خلال التجارب: 28,206 متطوعين

الجرعات المتوقع إنتاجها في 202‪1

500 مليون إلى مليار جرعة اللقاح: أسترزينيكا «لقاح أكسفورد» بلد ابتكار اللقاح: بريطانيا

الفعالية: 70.4%

الفعالية ضد السلالات المتحورة ببريطانيا وجنوب أفريقيا: يوفر الحد الأدنى من الحماية ضد إصابات فيروس كورونا الخفيفة والمعتدلة لسلالة جنوب أفريقيا بحسب بيان لأكسفورد

نوع اللقاح: ناقل فيروسي «فيروس معدل جينيا»

التخزين: 2 إلى 8 درجات مئوية مدة 6 أشهر

سعر اللقاح للجرعة الواحدة: 3 دولارات

من يستخدمه: البالغون بين 18 و 65 عاما

عدد الجرعات: جرعتان بينهما 4 أسابيع

المتطوعون خلال التجارب: 30 ألف متطوع

الجرعات المتوقع إنتاجها في 202‪1

3 مليارات جرعة اللقاح: سبوتينك بلد ابتكار اللقاح: روسيا

الفعالية: 91%

الفعالية ضد السلالات المتحورة ببريطانيا وجنوب أفريقيا: ما زالت الدراسات جارية لتحديد الفعالية ضدها

نوع اللقاح: ناقل فيروسي

التخزين: 2 إلى 8 درجات مئوية عند حفظه كمسحوق جاف، - 18.5° عند حفظه كسائل

سعر اللقاح للجرعة الواحدة: 10 دولارات

من يستخدمه: البالغون

المتطوعون خلال التجارب: 33 ألف متطوع

عدد الجرعات: جرعتان بينهما 21 يوما

الجرعات المتوقع إنتاجها في 202‪1

عدة ملايين من الجرعات شهريا اللقاح: جونسون أند جونسون بلد ابتكار اللقاح: أمريكا

الفعالية: 66%

الفعالية ضد السلالات المتحورة ببريطانيا وجنوب أفريقيا: أقل فعالية ضد سلالة جنوب أفريقيا «بيان للشركة»

نوع اللقاح: ناقل فيروسي؛ Ad 26

التخزين: 2 إلى 8 درجات مئوية مدة 3 أشهر، ولتخزينه حتى عامين يحفظ في درجة - 20°

سعر اللقاح للجرعة الواحدة: 9 دولارات تقريبا

من يستخدمه: البالغون

المتطوعون خلال التجارب: 44 ألف متطوع

عدد الجرعات: جرعة واحدة

الجرعات المتوقع إنتاجها في 202‪1

مليار جرعة اللقاح: نوفافاكس بلد ابتكار اللقاح: أمريكا

الفعالية: 95.6% ضد فيروس كورونا المستجد الأصلي

فعالية 85.6% ضد السلالة المتحورة البريطانية

فعالية 60% ضد السلالة المتحورة بجنوب أفريقيا

نوع اللقاح: يستخدم فيه جزء البروتين السطحي الذي يستخدمه الفيروس التاجي لغزو الخلايا البشرية.

التخزين: 2 إلى 8 درجات مئوية

سعر اللقاح للجرعة الواحدة: غير متوفر بعد

من يستخدمه: البالغون من 18 عاما فأكثر

عدد الجرعات: جرعتان

المتطوعون خلال التجارب: 30 ألفا

الجرعات المتوقع إنتاجها في 202‪1

ملياران المصدر: مصادر متعددة شملت: بيانات للشركات المبتكرة للقاح بيانات لمسؤولين في الدول التي تجرى فيها التجارب بيانات عن المجلات العلمية التي نشرت نتائج التجارب

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