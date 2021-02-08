شكرا لقرائتكم خبر تطبيق توكلنا شرط دخول الجهات الحكومية والأهلية بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اشترطت الجهات الحكومية والأهلية بمنطقة تبوك تفعيل تطبيق «توكلنا» لدخول جميع منشآتها لمنسوبيها والمراجعين لمقارها الداخلية والخارجية.

وشددت الجهات على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمنت توحيد المداخل، وتشكيل نقاط الفحص، وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق اشتراطات التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامة، وعدم المصافحة، وعدم التجمعات، مؤكدة المتابعة المستمرة لتنفيذ تلك الإجراءات، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين وفقا للأنظمة والتعليمات.

من جهة أخرى استقبلت غرفة عمليات فرع الهيئة بتبوك 126040 مكالمة خلال عام 2020 بإجمالي 21666 بلاغا إسعافيا، منها 5643 بلاغا لحالات الحوادث فيما بلغ عدد البلاغات المنشأة للحالات المرضية 16023.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك محمد العنزي أنه تم التعامل مع جميع البلاغات ومباشرتها من قبل الفرق الإسعافية والبالغ عددها 26 فرقة إسعافية تعمل في الميدان على مدار 24 ساعة، حيث يتم مراجعة مدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل دوري ومستمر من قبل مسؤولي الهيئة بالمنطقة.