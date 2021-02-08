100 ألف مستفيد من عيادات تطمن بالمدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت عيادات «تطمن» بالمدينة المنورة خدماتها لـ109,667 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن. وأوضحت صحة المدينة المنورة أن عيادة «تطمن» تقدم خدماتها من خلال 10 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة. يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض يذكر أن عيادات «تطمن» مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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