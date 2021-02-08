شكرا لقرائتكم خبر 53 ألف زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بالمؤسسات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت وزارة الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا في المؤسسات الصحية، حيث نفذت فرق الالتزام بالوزارة 53,065 زيارة رقابية ميدانية خلال الأشهر الـ8 الماضية، ويأتي ذلك استمرارا لجهودها للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره.

وبينت أن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، حيث شملت مستشفيات الوزارة ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، إضافة إلى المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها، بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الفيروس، بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي وتطبيق الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وأشارت إلى التوسع في مهام فريق الالتزام بوزارة صحة الذي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام.

نتائج الزيارات الميدانية للصحة

4764 مخالفات الأفراد في القطاع الخاص

3349 مخالفات الأفراد في القطاع الحكومي

181 مخالفات الأفراد في المنافذ

مجموع مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة 1115