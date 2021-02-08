شكرا لقرائتكم خبر عدم تحقيق التباعد أبرز مخالفات مرتادي المساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الأسبوع الماضي، 13216 جولة رقابية لمراقبي المساجد في عموم مناطق المملكة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة، وذلك ضمن مهام وبرامج الوزارة لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المساجد سليمان الخميس أن الجولات أسفرت عن ضبط 261 مخالفة جرت معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد، حسب تعميم الوزارة.

وأشار إلى أن الجولات مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية.