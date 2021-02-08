عدم تحقيق التباعد أبرز مخالفات مرتادي المساجد

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وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المساجد سليمان الخميس أن الجولات أسفرت عن ضبط 261 مخالفة جرت معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد، حسب تعميم الوزارة.وأشار إلى أن الجولات مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية.
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