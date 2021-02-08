شكرا لقرائتكم خبر التراخي في إجراءات كورونا يغلق 824 منشأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منعا للتجاوزات والتراخي في التقيد بالإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ، نفذت منظومة القطاع البلدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 15,080جولة رقابية من خلال أماناتها وبلدياتها المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بهدف إيجـاد بيئة آمنة للمتسوقين والعاملين فيها، وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

وأسفرت الجولات عن رصد 2054 مخالفة للاشتراطات الصحية والإجراءات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة، وجرى إغلاق 824 منشأة، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

ونفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بوكالة البلديات جولات تفتيشية للحد من انتشار فيروس كورونا، أسفرت عن إغلاق 21 محلا وتغريم محلات مخالفة بمكة المكرمة.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أنه جرى الوقوف على 779 محلا متعلقا بالصحة العامة، بمشاركة 142 مراقبا صحيا لمتابعة أعمال القطاع البلدي، مشيرا إلى ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والجهات المختصة.

وأغلقت أمانة جدة 103 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، شملت عددا من المراكز الكبرى، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 877 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية رصدت خلالها مخالفات، وشملت الجولات متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، إلى جانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق.

من جهة أخرى شددت أمانة الطائف على أهمية التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمحال والمجمعات التجارية في المحافظة وذلك من خلال تحميل تطبيق (توكلنا)، ولبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة.

وأكد أمين الطائف المهندس محمد بن هميل، ضرورة تحميل تطبيق (توكلنا) لمرتادي الأسواق من المواطنين والمقيمين، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات بالاتصال على الرقم الموحد 940.

فيما أغلقت بلدية رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال الجولات الرقابية المكثفة على الأنشطة التجارية والأسواق والمجمعات التجارية منشآت تجارية مخالفة، وحررت مخالفات للإجراءات لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وشملت الإغلاقات أنشطة مختلفة.

وشددت البلدية على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي، إضافة إلى توفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.

ونفذت أمانة الباحة 1286 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 73 منشأة تجارية، وتحرير 155 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، إضافة إلى إصدار 32 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأكد أمين المنطقة الدكتورعلي السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت.

كما نفذت أمانة حائل والبلديات التابعة لها 685 جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن الحملات الرقابية أسفرت عن إغلاق ‏العديد من المحلات بعضها احترازيا وبعضها مخالفا لاشتراطات السلامة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى، إضافة إلى رصد 57 مخالفة لعدم وجود تراخيص، وتغريم بعض المطاعم لعدم ‏النظافة وسوء التخزين.‏

إلى ذلك أغلقت أمانة نجران 5 منشآت تجارية لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية، وذلك خلال جولة رقابية ميدانية.

مخالفات بحسب المدن:

مكة المكرمة 61 محلا

جدة 183 محلا

رفحاء 10 محلات

الباحة 187 محلا

حائل 57 محلا

نجران 5 محلات