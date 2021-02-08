شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على أصحاب "فيديو المشاجرة" بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة ، القبض على أصحاب مقطع فيديو المشاجرة المتداول بأحد الأحياء السكنية بجدة

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة - بفضل الله - من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (5) مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، تبين بأن المشاجرة نتيجة خلاف بينهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.