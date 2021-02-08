- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ابن يزوج والدته ووالده بعد فراق 16 عامًا والأم: أبو تركي رجعت له الروح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ابن يزوج والدته ووالده بعد فراق 16 عامًا والأم: أبو تركي رجعت له الروح
الأب قال: لن أتزوج الثانية ضربتين بالراس توجع
متابعات الخليج 365 - الرياض
سرد مواطن قصة إعادة تزويجه والدته لوالده مرة أخرى بعد فراق 16 عامًا.
وقال الابن تركي في تصريحات إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية، مساء اليوم الاثنين: إن الفراق كان 16 عامًا، وبجهود الجميع وزوجته تم تزويج والدته بوالده مرة أخرى، حيث تم الزواج الجمعة الماضية، متابعًا أنه واجه صعوبات كبيرة خاصةً من ناحية الوالدة.
الأم تعلق:
أما الأم إدخار حسن فقالت: إن تركي تعب معها كثيرًا وباقي الأبناء، متابعةً أن فرحة أبو تركي كانت كبيرة و”رجعت له الروح”.
تابعت أن أبو تركي رجل طيب، ولكن “شيطان دخل بينهما”، فيما علق الأب محمد صادق بالقول: “لن أتزوج الثانية ضربتين بالراس توجع”.
شارك الخبر