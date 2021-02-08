صندوق الاستثمارات العامة ينضم كشريك محلي لسباق فورمولا إي الدرعية 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يبدأ الموسم السابع لبطولة آي بي بي العالمية للاتحاد الدولي للسيارات في الفورمولا إي الكهربائية، بسباقين متتاليين من سلسلة سباقات ليليّة مثيرة ومضاءة على شوارع الدرعية يومي 26 و27 فبراير، وسيتواجد صندوق الاستثمارات العامة بشكل بارز كشريك محلي لسباق الدرعية للسيارات الكهربائية في 26 و27 فبراير، وسيشهد بداية موسم 2021 سباقين من سلسلة رياضة السيارات الكهربائية.

صندوق الاستثمارات ينضم كشريك:

وأعلنت شركة سي بي إكس (CBX) المروجة لسباق الدرعية للسيارات الكهربائية ولبطولة آي بي بي العالمية للاتحاد الدولي للسيارات في الفورمولا إي الكهربائية في الشرق الأوسط ومقرّها الرياض اليوم أنّ صندوق الاستثمارات العامة ينضم كشريك محلي إلى سباق فورمولا إي الدرعية 2021.

وفي العام 2018 وقّعت الفورمولا إي اتفاقية مدتها 10 سنوات مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وأصبحت بذلك إحدى أولى الرياضات العالمية الكبرى التي اتّخذت المملكة موطنًا إقليميًّا لها. ومنذ ذلك الحين، أدّى سباق فورمولا إي الدرعية دورًا مهمًّا في تحقيق برنامج رؤية 2030 لدعم اقتصاد مزدهر ومجتمع مزدهر وطموح للمستقبل.

حدث كبير:

وتؤكد الشراكة المستمرة بين صندوق الاستثمارات العامة وسباق فورمولا إي الدرعية على أهمية الحدث على المستوى الرياضي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وباعتباره المحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030، يساهم الصندوق في دعم وتطوير قطاع الرياضة والترفيه، ويسعى من خلال إستراتيجيته للأعوام الخمس القادمة للاستمرار في تحقيق إنجازاته عبر تمكين 13 قطاعًا حيويًّا وإستراتيجيًّا على مستوى المملكة بما في ذلك الترفيه والرياضة.

قال كارلو بوتاجي، مؤسس شركة سي بي إكس (CBX)، متحدثًا باسم مروجي الحدث: يسعدنا أن نرحب بعودة صندوق الاستثمارات العامة إلى سباق فورمولا إي الدرعية، وهذا يظهر إيمانًا قويًّا بشكل الحدث الذي طوّرناه لإنشاء بيئة آمنة وتجربة مسلية في المشهد الرياضي. فلأول مرة في تاريخ الفورمولا إي ستُجرى السباقات ليلًا، بحيث ستُستخدم أحدث تقنيات الإل إي دي ذات الاستهلاك المنخفض، والتي ستستهلك أقل من 15% من الطاقة المستخدمة في فعاليات أخرى ليليّة في رياضة السيارات.

جنبًا إلى جنب مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ومنظمي بطولة آي بي بي العالمية للاتحاد الدولي للسيارات في الفورمولا إي الكهربائية، يبقى سباق فورمولا إي الدرعية تجسيدًا لرؤية 2030 ومسار المملكة الجديد الذي وضعه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

إنجاز سعودي نفتخر به:

ومن جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: في 2018، كان سباق فورمولا إي الدرعية 2018 أوّل حدث رياضي عالمي في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية، واليوم، وبعد أسابيع قليلة، سيكون سباق فورمولا إي الدرعية 2021 افتتاح الموسم السابع لبطولة الفورمولا إي، وأوّل سباق ليليّ في تاريخ البطولة، وهو إنجاز نفخر به. فالنجاح المستمر لسباق فورمولا إي الدرعية هو بفضل الله سبحانه وتعالى أولًا، وثمرة للدعم اللامحدود والاهتمام البالغ الذي توليه قيادتنا الرشيدة، وأيضًا لا ننسى جهود شركائنا والرعاة الرئيسيين مثل صندوق الاستثمارات العامة، الذين يدعمون تطوّر الرياضة في المملكة ويؤمنون برسالتها خصوصًا تلك المتعلّقة بأهمية الطاقة المتجددة ومستقبل التكنولوجيا المستدامة.

وأضاف مؤسس ورئيس مجلس إدارة الفورمولا إي، أليخاندرو أجاج: عندما اجتمعت الفورمولا إي مع المنظمين في المملكة العربية السعودية، بدا واضحًا على الفور أنّنا نتشارك الأهداف عينها المتمثلة في زيادة الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة إلى أقصى حد بهدف تنظيم مناسبة رياضية مذهلة، في حين لا يزال العالم يواجه تحديًا كبيرًا، يسعدني أن يشكّل سباق فورمولا إي الدرعية مرّة أخرى مشهدًا فريدًا من نوعه مع أول سباق ليلي، وتُعتبر عودة صندوق الاستثمارات العامة تأييدًا قيّمًا للغاية لما أنشأناه معًا.

