آلية الوصول لنتيجة فحص كورونا في تطبيق توكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يتيح تطبيق توكلنا إمكانية الحصول على نتائج فحص كورونا ضمن حزمة متنوعة من الخدمات التي يقدمها التطبيق للمساعدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

خدمة فحص كورونا

تمكن هذه الخدمة المستخدم من حجز موعد وإلغاء موعد الفحص واستعراض نتائج فحص فيروس كورونا له وللتابعين والمكفولين من خلال ما يلي:

تسجيل دخول تطبيق توكلنا والذهاب إلى قائمة الخدمات.

من قائمة “الخدمات”.

توجه إلى “خدمات الصحة”.

اختر أيقونة “فحص كورونا”.

ستظهر لك قائمة التابعين والمكفولين.

حدد التابع أو المكفول.

اختر ” حجز موعد جديد “.

ستظهر لك رسالة إرشادية لبدء الإجراء.

اختر “التالي”.

أجب عن أسئلة التقييم الصحي لإتمام عملية الحجز.

حدد مركز الفحص الذي ترغب به.

حدد تاريخ ووقت الفحص المناسب لك.

اختر “التالي”.

ستظهر لك تفاصيل الحجز الخاص بك.

اختر “تأكيد الموعد”.

يمكنك مشاركة / إلغاء الموعد.

في حال اخترت إلغاء الموعد سيظهر لـك إشعار “هـل أنـت متأكــد مــن إلغــاء الموعــد؟ ”.

اختر تأكيد في حالة الرغبة في الإلغاء أو عودة في حالة الرغبة في التراجع عن الإلغاء.

الاستعلام عن نتائج فحص كورونا