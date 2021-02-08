شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أملج تستنفر جهودها لمعالجة تجمعات الأمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهت بلدية محافظة أملج إزالة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها وعملت على شفط المياه وإزالة الأتربة وإصلاح الأرصفة المتضررة ونظافة الساحات والشوارع والميادين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عودة بن خلف العنزي أن البلدية استنفرت كافة الإمكانات ورفعت كامل جاهزيتها فور ورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول أمطار على المحافظة وكثفت جهودها للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة وبمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أنه تم التعامل الفوري مع عملية تصريف مياه الأمطار بالأحياء والأماكن العامة المخدومة من خلال شبكات الصرف الصحي، ومن خلال تواجد فرق المتابعة الميدانية التي تباشر شفط المياه من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية والتأكد من عملها بشكل المطلوب.

وأفاد العنزي أن البلدية وضعت خطة عمل أثناء وبعد هطول الأمطار من أجل معالجة تجمعات مياه الأمطار في الشوارع سائلا الله أن يجعلها أمطار خير وبركة.