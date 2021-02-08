شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 5 أشخاص شاركوا في مشاجرة جماعية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة - بفضل الله - من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (5) مواطنين، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، تبين بأن المشاجرة نتيجة خلاف بينهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

هذا وكشف مصدر لعكاظ أن الواقعة حدثت في شارع بحي السامر مساء الجمعة تنتشر به محلات بيع الجوالات عقب نشوب خلاف بين المتشاجرين والذي تسبب في إغلاق الطريق قبل أن يتم فض الشجار بينهم.