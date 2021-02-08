شكرا لقرائتكم خبر توقيف 26 مخالفا عرضوا الحطب الممنوع للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بالأمن العام في 10مناطق، 26 مخالفا لنظام البيئة الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم 21 مواطنا و5 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية، بحوزتهم كمية من الحطب المعروض للبيع على متن 26 مركبة.

وأوضح الأمن العام في بيانه أمس أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة في إطار تنفيذ الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عبر مختلف المنصات الالكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

مناطق ضبط بها المخالفون: