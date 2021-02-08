توقيف 26 مخالفا عرضوا الحطب الممنوع للبيع

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وأوضح الأمن العام في بيانه أمس أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة في إطار تنفيذ الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عبر مختلف المنصات الالكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.
مناطق ضبط بها المخالفون:
- الرياض
- مكة المكرمة
- القصيم
- الجوف
- حائل
- الحدود الشمالية
- جازان
- الشرقية
- الباحة
- تبوك
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