شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 2429 كجم سمك تالف بالقطيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت جولات رقابية نفذتها أمانة الشرقية بالتعاون مع مركز أبحاث الثروة السمكية والجهات الأمنية وهيئة الغذاء والدواء استهدفت سوق الأسماك المركزي في محافظة القطيف، عن ضبط وإتلاف نحو 2429 كجم من الأسماك التي ظهرت عليها علامات التلف والفساد وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذت الفرق الرقابية بالأمانة جولات رقابية على الأسواق والمراكز التجارية في محافظة النعيرية، أسفرت عن ضبط شقة سكنية مخالفة حولتها عمالة وافدة إلى مستودع للأغذية ومكان لتحضير الأطعمة، حيث تم مصادرة وإتلاف 1065 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.

من جانب آخر قامت أمانة المنطقة بتطبيق إجراءات التباعد الجسدي في الواجهة البحرية بكورنيش الخبر والمرافق العامة من خلال تحديد دوائر التباعد الجسدي على المسطحات الخضراء، وتوزيع 800 منشور توعوي بعدد من اللغات حول انتشار فيروس كورونا ، وسبل الوقاية منه والاحترازات الوقائية.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال على الرقم 940، أو من خلال وسائل التواصل المخصصة في الأمانة.