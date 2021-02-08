ردم 5 آبار مكشوفة في القنفذة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ردمت الفرق الرقابية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة خمس آبار مكشوفة في المظيلف، وذلك بمشاركة جهات الاختصاص «الدفاع المدني».

يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية الدورية، حيث تتابع وزارة البيئة والمياه والزراعة نشاطها المستمر بمراقبة أنشطة الحفر وكل ما يتعلق بسلامة المياه الجوفية، والوقوف على بلاغات الآبار المهجورة والمكشوفة، وتم ردم الآبار وفق الإجراءات المتبعة في «نظام الآبار» وبمشاركة جهات الاختصاص «الدفاع المدني وأمارة المنطقة والبلدية»، كما تم وضع حواجز تنبيهية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المهندس سعيد الغامدي، أن الوزارة أتاحت نظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الالكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الالكتروني.

من جانبه دعا مدير إدارة المياه بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المهندس محيي القبيسي، المواطنين والمقيمين للمشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.