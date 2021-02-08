شكرا لقرائتكم خبر تكليف فهد آل عقران رئيسا لوكالة الأنباء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعمل آل عقران رئيسا للجنة التنفيذية بوكالة الأنباء السعودية التي رسمت خطة تطويرية للوكالة تواكب رؤية المملكة 2030م.وإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، عمل رئيسا لتحرير صحيفة المدينة المنورة منذ عام 2002 م، وعضوا في مجلس إدارة مؤسسة المدينة للصحافة والنشر.
وشغل آل عقران عددا من المناصب والعضويات التي أكسبته رصيدا من المعرفة
والاحترافية والخبرات المتراكمة، إذ كلف بأمانة اللجنة الإعلامية لمجموعة العشرين G20، التي عقدت أخيرا في الرياض، ورئيسا للفريق الإعلامي لرؤية المملكة 2030 بوزارة الإعلام، ورئيسا للجنة الإعلامية العليا للقمم الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.
كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اللجنة التنفيذية لهيئة الصحفيين السعوديين، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصحافة الخليجية.
وشارك الدكتور فهد آل عقران في القمم والزيارات الرسمية والمؤتمرات ضمن الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
كانت هذه تفاصيل خبر تكليف فهد آل عقران رئيسا لوكالة الأنباء السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.