إعادة فتح القبول في برامج التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد بـ 5 جامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة المقام السامي الكريم بإعادة فتح القبول في برامج التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد في 5 جامعات، وذلك ابتداء من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ، بناء على ما انتهت إليه اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية برئاسة وزير التعليم وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين بالموافقة على الخطة التنفيذية الموحدة لإعادة فتح برامج التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد؛ المبنية على التوصيات التي رفعت للمقام الكريم بهذا الشأن.

وصدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتنفيذ ما جاء في التوجيه الكريم بإعادة فتح القبول في برامج التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد؛ طبقا للموافقة الكريمة على توصيات اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، مؤكدا أن هذا القرار يأتي امتدادا للدعم المستمر والعناية الدائمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين لقطاع التعليم بكافة مساراته، ورعاية أبناء وبنات هذا الوطن الكريم.

وتضمن القرار تقيد الجامعات المعنية في القبول لهذا العام بمراحل التنفيذ الثلاث الواردة بالخطة التنفيذية التقيد بأن يكون قبول الطلبة لبرامج التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد بما لا يتجاوز 100% من عدد الطلبة المقبولين في برامج الانتظام لذات التخصص، وأن يكون القبول لهذا العام في برامج الدبلومات فقط للتخصصات التالية: (المبيعات-التسويق-المصرفية-التأمين-الإدارة العامة) إلى حين تقييم المرحلة الحالية وقياس الأثر.

ونص القرار على الالتزام بأن يتم تقديم برامج التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد من خلال الأقسام الأكاديمية للبرامج في الكليات، والتقيد بمعايير التعليم الالكتروني للتعليم العالي بالمملكة، كذلك التقيد بلائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الالكتروني المعتمدة من المركز الوطني للتعليم الالكتروني، والعمل بما ورد في التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، مع الرفع بتصور لبرامج نوعية مقترحة وفق الاحتياجات التنموية، والتي تفرضها احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس والماجستير للجنة المشكلة لهذا الشأن.

واشتمل القرار على تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار لتتولى مهام المتابعة الدورية، والتأكد من جودة البرامج المطروحة، والتنسيق في ذلك مع الجامعات، والرفع بتقرير تنفيذي كل فصل دراسي عن سير العملية التعليمية لكل برنامج من برامج التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد المطروحة في الجامعات، كما تعنى اللجنة بالتوصية باعتماد برامج جديدة أو إيقاف برامج قائمة، والتوصية بفتح القبول في برامج التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات المنصوص عليها، أو الجامعات التي تضاف مستقبلا، إضافة إلى التوصية بإيقاف البرامج غير الملتزمة بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار.

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