شكرا لقرائتكم خبر «مدرستي تبرمج» تعزز الثقافة الحاسوبية لتطوير مهارات الطلبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتسهم المسابقة في تأهيل الطلبة للمنافسات الإقليمية والدولية في اللغات البرمجية والإبداع والابتكار التقني، إضافة إلى رفع مؤشرات المملكة في إنتاج المحتوى الرقمي، وتنمية مهارات الطلبة والمعلمين والمعلمات في البرمجة والتحليل والتفكير الناقد وحل المشكلات، والمساهمة في رفع مستوى تأهيل المعلمين والمعلمات على إنشاء وتنفيذ دروس باستخدام اللغات البرمجية والألعاب التعليمية، وتحفيز وتمكين المتميزين والمتميزات من المعلمين والمعلمات من غير المتخصصين في الحاسب الآلي، والخروج بمواد تعليمية قائمة على البرمجة والمشاريع التعليمية من قبل منسوبي التعليم العام، وتحفيز الميدان التربوي التعليمي لمشاركة التجارب الناجحة.وأصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المشرف العام على الإدارة العامة للتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، وعضوية عدد من الإدارات في الوزارة لإعداد تصور متكامل للمسابقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
اللجنة تتولى:
- تنظيم المسابقة والإشراف على تنفيذها وتقويمها
- وضع الإطار التنظيمي والإجرائي للمسابقة وآلية حوكمتها
- أهداف المسابقة، ونطاق عملها ومجالاتها ومحدداتها وفروعها ومحاورها
- وضع أدلة تنظيمية وتنفيذية، وإعداد الإطار الزمني للمسابقة
كانت هذه تفاصيل خبر «مدرستي تبرمج» تعزز الثقافة الحاسوبية لتطوير مهارات الطلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.