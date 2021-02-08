ملتقى للإرشاد التعليمي المهني الافتراضي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن تعليم المنطقة الشرقية الملتقى الافتراضي للإرشاد التعليمي والمهني لطالبات المرحلة الثانوية، بمشاركة 11 من الجهات التعليمية والشركات والمؤسسات، ويستمر لمدة أسبوع.

وأوضح مدير تعليم المنطقة المكلف الدكتور سامي العتيبي أن الملتقى يشارك فيه عدد من الجامعات والكليات والمعاهد بهدف مساعدة الطلبة في اختيار التخصصات التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم ما بعد مرحلة التعليم العام، مؤكدا أهمية الاستفادة من الملتقى بالاطلاع على ما لدى الجهات المشاركة من فرص دراسية مستقبلية.

من جانبها أوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد أن الملتقى يهدف إلى تحقيق التكيف التربوي للطلبة ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب لمستقبلهم وفق إمكاناتهم وقدراتهم، وتبصيرهم بالفرص المتاحة من التخصصات العلمية والمهنية وخصائصها ومتطلباتها، وتوعيتهم وأولياء الأمور بأهمية جميع التخصصات في مختلف المجالات الفنية والمهنية أو التقنية التي تتوافق مع احتياج سوق العمل.

من جهة أخرى دشنت إدارة تعليم المنطقة ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث مشروع «استراتيجيات تدريس الفهم القرائي» افتراضيا، وذلك لتدريب شاغلات الوظائف التعليمية من معلمات المرحلة الابتدائية.

ويهدف المشروع الذي يقام خلال المدة من 25 / 6 / 1442هـ - 9 / 7 / 1442هـ على استراتيجيات تدريس الفهم القرائي- إلى إكساب المتدربين والمتدربات المعارف والمهارات اللازمة لتنفيذ مهارات الفهم القرائي لدى الطلاب، والإسهام في تحفيز وتجويد نواتج التعلم.

وأطلق المشروع لمشرفي ومعلمات اللغة العربية والصفوف الأولية، ولرفع كفاءة وفاعلية أداء مشرفات ومعلمات اللغة العربية والصفوف الأولية.