شكرا لمتابعة خبر عن خطاب عاجل من أمير عسير لمحافظ مدينة تابعة للمنطقة بعد تذمر المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، خطابًا إلى محافظ إحدى المدن التابعة للمنطقة، بشأن تذمر عدد من المواطنين، من عوائق تواجههم وتمنعهم من الاستفادة من القرية التراثية بالمحافظة.

وحث أمير عسير في رسالته للمحافظ على ضرورة تحقيق مقتضى الوظيفة العامة، بأن يكون صاحبها خادمًا للمواطنين، وأن يسعى لتفقد أحوالهم وتلبية مطالبهم، قبل تقديمهم لأي شكوى، وفقا للزميلة " سبق ".

وقال أمير عسير لمحافظ مدينة تابعة للمنطقة:" إما أن يقل شاكوك ويكثر شاكروك، وإما اتخذنا ما نراه محققًا للمصلحة العامة "، فيما تبين أن العوائق التي تواجه أهالي المحافظة تتمثل في الارتفاع المبالغ في إيجار محلات الأسر المنتجة، ووضع حواجز بين القرية والمهرجان وغير ذلك.