شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مهتم بشؤون المستهلك يتحدث عن ضوابط الإعلانات في منصات التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال فهد البقمي، مهتم في شؤون حماية المستهلك:" لابد أن يستفيد المستهلك من ضوابط الإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي ".
وأضاف فهد البقمي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" قرار وضوابط وزارة التجارة ستخفف من الإعلانات المضللة ".
ولفت:" هذه القرارات في بدايتها ستحتاج وقتا أكثر لأن ما زلنا نلاحظ بعض الإعلانات التي يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي ".
وتابع:" يجب أن يكون المستهلك لديه وعي عالي للاستفادة من هذه الضوابط لمعرفة الإعلانات المضللة ".