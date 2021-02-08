شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مهتم بشؤون المستهلك يتحدث عن ضوابط الإعلانات في منصات ‎التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال فهد البقمي، مهتم في شؤون حماية المستهلك:" لابد أن يستفيد المستهلك من ضوابط الإعلانات في منصات ‎التواصل الاجتماعي ".

وأضاف فهد البقمي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية:" قرار وضوابط وزارة التجارة ستخفف من الإعلانات المضللة ".

ولفت:" هذه القرارات في بدايتها ستحتاج وقتا أكثر لأن ما زلنا نلاحظ بعض الإعلانات التي يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي ".

وتابع:" يجب أن يكون المستهلك لديه وعي عالي للاستفادة من هذه الضوابط لمعرفة الإعلانات المضللة ".