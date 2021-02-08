شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا يفاجئ الجميع بخدمة احترازية جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

‏أطلق تطبيق توكلنا، خدمة الوضع الحذر التي تعد إحدى الخدمات الاحترازية التي ترسل إليك إشعاراً فورياً عند اقترابك من أحد المخالطين أو المصابين بفيروس كورونا

وكان تطبيق توكلنا أوضح أنه يمكن إنشاء كلمة مرور وفقا لشروط وهي " ألا تقل كلمة المرور عن 8 خانات، وأن يكون بها رقم واحد على الأقل، وأن يكون بها حرف صغير واحد على الأقل، وأن يكون بها حرف كبير، ولغة الإدخال الإنجليزية".

وأضاف التطبيق أنه يمكت استعادة كلمة المرور في توكلنا عن طريق فتح التطبيق، من صفحة الدخول الرئيسية الضغط على نسيت كلمة المرور، وثم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، وإدخال رقم التحقق المرسل إلى الجوال، وثم إدخال كلمة المرور الجديدة كما هو مبين آنفًا من احتوائها على رموز وحروف كبيرة وصغيرة وأرقام، ثم إدخال تأكيد كلمة المرور.