شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطوات إنشاء واستعادة كلمة المرور في تطبيق توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا، اليوم الاثنين، خطوات إنشاء واستعادة كلمة المرور، وذلك بعدما أصبح التطبيق شرطًا أساسيًا لدخول المقار الحكومية والتجمعات والأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الخاصة.

وقال تطبيق توكلنا أنه يمكن إنشاء كلمة مرور وفقا لشروط وهي " ألا تقل كلمة المرور عن 8 خانات، وأن يكون بها رقم واحد على الأقل، وأن يكون بها حرف صغير واحد على الأقل، وأن يكون بها حرف كبير، ولغة الإدخال الإنجليزية".

وأضاف التطبيق أنه يمكن استعادة كلمة المرور في توكلنا عن طريق فتح التطبيق، من صفحة الدخول الرئيسية الضغط على نسيت كلمة المرور، وثم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، وإدخال رقم التحقق المرسل إلى الجوال، وثم إدخال كلمة المرور الجديدة كما هو مبين آنفًا من احتوائها على رموز وحروف كبيرة وصغيرة وأرقام، ثم إدخال تأكيد كلمة المرور.