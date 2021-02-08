شكرا لمتابعة خبر عن " هل يلزم لبس الكمامة عند قيادة السيارة إذا كان الشخص بمفرده؟ " والصحة تجيب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وأجابت وزارة الصحة، قائلة:" لا يجب ارتداء الكمامة عندما تكون بمفردك في السيارة لكن عندما ترغب بمحادثة شخص من خلال نافذة السيارة، يجب لبس الكمامة ".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أعلن اليوم الاثنين، عن تسجيل 356 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 298 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 361,813 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6406 حالة وفاة.