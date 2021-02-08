شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المسند" يكشف سبب خروج ضوء مشتعل من إصبع أحد الأشخاص على شاطئ الوجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، إن سبب خروج ضوء مشتعل من أصابع اليد هو البلازما وليس الجن.

وأشار إلى أن الظاهرة التي رصدها أحد الأشخاص على شاطئ الوجه يوم الخميس الماضي تعد مظهر من مظاهر كهرباء الغلاف الجوي.

وأضاف أنها تظهر عادة متزامنة مع نهاية العواصف الرعدية الشديدة، وتحدث بشكل نادر، حيث تقوم بشحن سطح الأرض بالكهرباء، ويتم تفريغه في جسم الإنسان، أو الحيوان، أو القمم الحادة، على هيئة توهج أزرق أو بنفسجي، وهي ليست بنار تحترق بل بلازما مضيئة.

وأكد أنها ظاهرة مناخية جوية بصرية، مشدداً عند حدوثها بضرورة الابتعاد عن المرتفعات، أو الأشجار أو الأعمدة، وركوب السيارة.